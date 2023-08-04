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Часы за 400 тысяч евро сорвал с руки миллионера вор-карманник в Мюнхене

Мир 13:55   04.08.2023
Оксана Якушко
Часы за 400 тысяч евро сорвал с руки миллионера вор-карманник в Мюнхене

Полиция Германии установила личность преступника по фотографиям, на которых он убегает по одной из торговых улиц Мюнхена. Вор — 28-летний профессиональный карманник из Франции, который специализируется на краже дорогостоящих часов, пишет BILD.

Но профессиональный карманник все равно скрылся, и где он теперь находится – неизвестно.

Инцидент произошёл 21 июля: преступник некоторое время преследовал 22-летнего миллионера из Таиланда, потом резко сорвал часы с его руки и скрылся. Французу удалось украсть часы Richard Mille RM55 White Legend, стоимость которых превышает 400 тысяч евро.

Правоохранители объявили его в международный розыск.

Это уже не первый такой случай в Мюнхене. В конце июня неизвестный сорвал роскошные часы Richard Mille с запястья 46-летнего мужчины. Аксессуар стоит около 140 тысяч евро. Пострадавший погнался за преступником, но вор после непродолжительной драки смог удрать — его поджидал сообщник на скутере.

Такие ограбления — это общеевропейское явление, говорят в мюнхенской полиции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 13:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Германии установила личность преступника по фотографиям, на которых он убегает по одной из торговых улиц Мюнхена. Вор — 28-летний профессиональный карманник из Франции, который специализируется на краже дорогостоящих часов, пишет BILD.".