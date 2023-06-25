Вырвали деньги из рук. В Харькове двое мужчин ограбили прохожего среди дня
Сегодня днем патрульные ловили грабителей, напавших на прохожего в Салтовском районе Харькова.
По предварительной информации, к пострадавшему подошли двое неизвестных и выхватили из его рук деньги – около 5 тысяч гривен. После чего мужчины удрали в неизвестном направлении.
Патрульные опросили заявителя и немедленно начали разыскивать злоумышленников. Через некоторое время они обнаружили двух похожих по описанию мужчин. Во время разговора со стражами порядка один из них признался в содеянном.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем причастность мужчин к преступлению будут устанавливать следователи.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 20:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня днем патрульные ловили грабителей, напавших на прохожего в Салтовском районе Харькова.".