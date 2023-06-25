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Вырвали деньги из рук. В Харькове двое мужчин ограбили прохожего среди дня

Происшествия 20:37   25.06.2023
Оксана Якушко
Вырвали деньги из рук. В Харькове двое мужчин ограбили прохожего среди дня

Сегодня днем патрульные ловили грабителей, напавших на прохожего в Салтовском районе Харькова.

По предварительной информации, к пострадавшему подошли двое неизвестных и выхватили из его рук деньги – около 5 тысяч гривен. После чего мужчины удрали в неизвестном направлении.

Патрульные опросили заявителя и немедленно начали разыскивать злоумышленников. Через некоторое время они обнаружили двух похожих по описанию мужчин. Во время разговора со стражами порядка один из них признался в содеянном.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем причастность мужчин к преступлению будут устанавливать следователи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня днем патрульные ловили грабителей, напавших на прохожего в Салтовском районе Харькова.".