Харьковчанин во время комендантского часа «вынес» 18 тыс грн из салона красоты

В Харькове полицейские поймали 41-летнего неоднократно судимого мужчину, который обворовал салон красоты и офисы.

27 февраля в полицию с заявлением обратились работники салона красоты, расположенного в Киевском районе. Они сообщили, что в ночное время суток во время комендантского часа неизвестный повредил раму металлопластикового окна, проник в помещение и украл 18 400 гривен, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские разыскали и задержали грабителя. Им оказался 41-летний неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель Харькова.

Следователи установили причастность мужчины к совершению еще 3 фактов воровства компьютерной техники и денег из офисных помещений. Общая сумма ущерба устанавливается, добавили правоохранители.

23 мая мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.