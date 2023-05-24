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Харьковчанин во время комендантского часа «вынес» 18 тыс грн из салона красоты

Общество 14:07   24.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин во время комендантского часа «вынес» 18 тыс грн из салона красоты Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские поймали 41-летнего неоднократно судимого мужчину, который обворовал салон красоты и офисы.

27 февраля в полицию с заявлением обратились работники салона красоты, расположенного в Киевском районе. Они сообщили, что в ночное время суток во время комендантского часа неизвестный повредил раму металлопластикового окна, проник в помещение и украл 18 400 гривен, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские разыскали и задержали грабителя. Им оказался 41-летний неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель Харькова.

Следователи установили причастность мужчины к совершению еще 3 фактов воровства компьютерной техники и денег из офисных помещений. Общая сумма ущерба устанавливается, добавили правоохранители.

23 мая мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 14:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские поймали 41-летнего неоднократно судимого мужчину, который обворовал салон красоты и офисы.".