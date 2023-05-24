Харків’янин під час комендантської години «виніс» 18 тис грн з салону краси
У Харкові поліцейські піймали 41-річного неодноразово судимого чоловіка, який обікрав салон краси та офіси.
27 лютого до правоохоронців з заявою звернулись представники салону краси, розташованого в Київському районі. Вони повідомили, що в нічний час доби під час дії комендантської години невідомий пошкодив раму металопластикового вікна, проник до приміщення та викрав 18 400 гривень, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські розшукали та затримали грабіжника. Ним виявився 41-річний неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів житель Харкова.
Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння ще 3 фактів крадіжок комп’ютерної техніки та грошей з офісних приміщень. Загальна сума збитків встановлюється, додали правоохоронці.
23 травня чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські піймали 41-річного неодноразово судимого чоловіка, який обікрав салон краси та офіси.".