Харків’янин під час комендантської години «виніс» 18 тис грн з салону краси

У Харкові поліцейські піймали 41-річного неодноразово судимого чоловіка, який обікрав салон краси та офіси.

27 лютого до правоохоронців з заявою звернулись представники салону краси, розташованого в Київському районі. Вони повідомили, що в нічний час доби під час дії комендантської години невідомий пошкодив раму металопластикового вікна, проник до приміщення та викрав 18 400 гривень, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські розшукали та затримали грабіжника. Ним виявився 41-річний неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів житель Харкова.

Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння ще 3 фактів крадіжок комп’ютерної техніки та грошей з офісних приміщень. Загальна сума збитків встановлюється, додали правоохоронці.

23 травня чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.