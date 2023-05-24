Харків’янин хотів купити шини, а його побили та викрали – поліція (фото)

Харків’янина, який хотів придбати у знайомих колеса для власного автомобіля, побили та примусово вивезли на територію Журавлівського гідропарку.

«До поліції звернувся 53-річний харків’янин, який хотів придбати у нових знайомих колеса для власного автомобіля. Заявник разом з продавцями поїхали за товаром його автівці. Під час руху між ними виникла сварка», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Водій повернувся до гаражного кооперативу. На місці конфлікт переріс у бійку. Зловмисники побили потерпілого. Потім силою заштовхали на заднє сидіння його ж авто та поїхали на територію Журавлівського гідропарку, додали у поліції.

Там зловмисники продовжили бити потерпілого, зв’язали йому руки та знову заштовхали на заднє сидіння авто. Намагалися виїхати з території Журавлівського водосховища, але через дощ автомобіль застряг.

Зловмисники розв’язали руки потерпілому та заставили його штовхати. Скориставшись можливістю, потерпілий втік та звернувся до поліції.

Правоохоронці піймали одного з нападників: ним виявився 31-річний чоловік. Його спільника – 46-річного харків’янина оголошено у розшук.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.