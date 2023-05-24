На Харківщині піймали “чорних лісорубів”: нарубали сосен на 500 тис грн
Правоохоронці викрили “чорних лісорубів”, які незаконно рубали дерева в Харківській області.
За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці січня троє чоловіків вирубали сосни на території Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство», що відноситься до природньо-заповідного фонду – регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський», аби надалі продати.
Робили це незаконно – без дозвільних документів, додали правоохоронці.
Взявши заздалегідь заготовлені бензопили, підозрювані протягом кількох днів рубали сосни. Під час останньої спроби зловмисників піймали працівники поліції.
Своїми діями «чорні лісоруби» заподіяли державі матеріальну шкоду на суму майже 500 тисяч гривень.
Трьом чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у лісах, вчиненої на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили “чорних лісорубів”, які незаконно рубали дерева в Харківській області.".