На Харківщині «чорні лісоруби» з Полтавщини нарубали дерев на 120 тис. грн

Двоє мешканців села Чутове в Полтавській області незаконно рубали дерева на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, місцем своєї злочинної діяльності мешканці Полтавщини обрали територію Сидоренківського старостинського округу Валківської ОТГ Богодухівського району.

У червні минулого року зловмисники запропонували іншим особам зрубати дерева, запевнивши, що вони мають всі необхідні дозволи та документи.

Як наслідок, через обман ділків незаконно було зрубано дуби, ясени та клени. Дії «чорних лісорубів» спричинили державі збитки на суму майже 120 тисяч гривень, додали правоохоронці.

Двох чоловіків обвинувачують за фактом організації, керування, підготовки та вчинення незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення та збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 ККУ).

Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.