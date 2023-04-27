На Харьковщине «черные лесорубы» с Полтавщины нарубили деревьев на 120 тыс грн

Двое жителей села Чутово в Полтавской области незаконно рубили деревья на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, местом своей преступной деятельности жители Полтавщины выбрали территорию Сидоренковского старостинского округа Валковской ОТГ Богодуховского района.

В июне прошлого года злоумышленники предложили другим лицам срубить деревья, и заверили их, что имеют все необходимые разрешения и документы.

Как следствие, из-за обмана дельцов незаконно были срублены дубы, ясени и клены. Действия «черных лесорубов» нанесли государству ущерб на сумму почти 120 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Двух мужчин обвиняют по факту организации, управления, подготовки и совершения незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозки и сбыта незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .246 УКУ).

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.