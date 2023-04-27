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На Харьковщине «черные лесорубы» с Полтавщины нарубили деревьев на 120 тыс грн

Общество 11:23   27.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине «черные лесорубы» с Полтавщины нарубили деревьев на 120 тыс грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Двое жителей села Чутово в Полтавской области незаконно рубили деревья на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, местом своей преступной деятельности жители Полтавщины выбрали территорию Сидоренковского старостинского округа Валковской ОТГ Богодуховского района.

В июне прошлого года злоумышленники предложили другим лицам срубить деревья, и заверили их, что имеют все необходимые разрешения и документы.

Как следствие, из-за обмана дельцов незаконно были срублены дубы, ясени и клены. Действия «черных лесорубов» нанесли государству ущерб на сумму почти 120 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Двух мужчин обвиняют по факту организации, управления, подготовки и совершения незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозки и сбыта незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .246 УКУ).

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое жителей села Чутово в Полтавской области незаконно рубили деревья на Харьковщине.".