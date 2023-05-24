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На Харьковщине поймали «черных лесорубов»: нарубили сосен на 500 тыс грн

Общество 11:39   24.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине поймали «черных лесорубов»: нарубили сосен на 500 тыс грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили группу «черных лесорубов», незаконно рубивших деревья в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце января трое мужчин вырубили сосны на территории Боровского лесничества ГП «Купьянское лесное хозяйство», которое относится к природно-заповедному фонду – региональному ландшафтному парку «Краснооскольский», чтобы в дальнейшем продать.

Делали это незаконно – без разрешительных документов, добавили правоохранители.

Взяв заранее заготовленные бензопилы, подозреваемые в течение нескольких дней рубили сосны. Во время последней попытки злоумышленников поймали сотрудники полиции.

Своими действиями «черные лесорубы» причинили государству материальный ущерб на сумму почти 500 тысяч гривен.

Троим мужчинам сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в лесах, совершенной на территории природно-заповедного фонда, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили группу «черных лесорубов», незаконно рубивших деревья в Харьковской области.".