На Харьковщине поймали «черных лесорубов»: нарубили сосен на 500 тыс грн
Правоохранители разоблачили группу «черных лесорубов», незаконно рубивших деревья в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце января трое мужчин вырубили сосны на территории Боровского лесничества ГП «Купьянское лесное хозяйство», которое относится к природно-заповедному фонду – региональному ландшафтному парку «Краснооскольский», чтобы в дальнейшем продать.
Делали это незаконно – без разрешительных документов, добавили правоохранители.
Взяв заранее заготовленные бензопилы, подозреваемые в течение нескольких дней рубили сосны. Во время последней попытки злоумышленников поймали сотрудники полиции.
Своими действиями «черные лесорубы» причинили государству материальный ущерб на сумму почти 500 тысяч гривен.
Троим мужчинам сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в лесах, совершенной на территории природно-заповедного фонда, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили группу «черных лесорубов», незаконно рубивших деревья в Харьковской области.".