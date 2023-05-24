Харьковчанин хотел купить шины, а его избили и похитили — полиция (фото)
Харьковчанина, который хотел приобрести у знакомых колеса для собственного автомобиля, избили и вывезли на территорию Журавловского гидропарка.
«В полицию обратился 53-летний харьковчанин, который хотел приобрести у новых знакомых колеса для собственного автомобиля. Заявитель вместе с продавцами поехали за товаром его автомобили. Во время движения между ними возникла ссора», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Водитель вернулся в гаражный кооператив. На месте конфликт перерос в драку. Злоумышленники избили потерпевшего. Затем силой затолкали на заднее сиденье его же авто и уехали на территорию Журавловского гидропарка, добавили в полиции.
Там злоумышленники продолжили избивать потерпевшего, связали ему руки и снова затолкали на заднее сиденье авто. Пытались уехать с территории Журавловского водохранилища, но из-за дождя автомобиль застрял.
Злоумышленники развязали руки потерпевшему и заставили его толкать. Воспользовавшись возможностью, пострадавший скрылся и обратился в полицию.
Правоохранители поймали одного из нападавших: им оказался 31-летний мужчина. Его сообщник — 46-летний харьковчанин объявлен в розыск.
Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанина, который хотел приобрести у знакомых колеса для собственного автомобиля, избили и вывезли на территорию Журавловского гидропарка.".