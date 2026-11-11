Пропал не впервые: в Харькове копы разыскивали подростка – где он был

О пропаже подростка 9 ноября рассказала его мать. Она уточнила, что сын может находиться на территории Слободского района.

Мама подростка сообщила, что до того, как сын пропал, он созванивался с ней и обещал вернуться домой. Однако так и не пришел. Ранее, отметили в сообщении, подобные ситуации уже происходили.

«Полицейские отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 организовали проверку и неотложные мероприятия по розыску ребенка. Правоохранители обнаружили парня на одной из улиц города возле магазина. По его словам, он находился у знакомого», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После чего копы провели с парнем профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись, а затем – доставили домой.