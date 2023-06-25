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Вирвали гроші з рук. У Харкові двоє чоловіків пограбували перехожого серед дня

Події 20:37   25.06.2023
Оксана Якушко
Вирвали гроші з рук. У Харкові двоє чоловіків пограбували перехожого серед дня

Сьогодні вдень патрульні ловили грабіжників, які напали на перехожого у Салтівському районі Харкова.

За попередньою інформацією, до постраждалого підійшли двоє невідомих і вихопили з його рук гроші – близько 5 тисяч гривень. Після чого чоловіки втекли у невідомому напрямку.

Патрульні опитали заявника та негайно почали розшукувати зловмисників. За деякий час вони знайшли двох схожих за описом осіб. Під час розмови з правоохоронцями один з чоловіків зізнався у скоєному.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіків до злочину будуть встановлювати слідчі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 20:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вдень патрульні ловили грабіжників, які напали на перехожого у Салтівському районі Харкова.".