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У крадіжці 2 млн гривень з банківського рахунку підозрюють раніше засудженого

Економіка 21:36   30.10.2026
Тетяна Литвіна
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У крадіжці 2 млн гривень з банківського рахунку підозрюють раніше засудженого

Поліцейські Харківщини підозрюють 27-річного уродженця Волині у крадіжці з банківського рахунку потерпілій понад 2 млн. гривень. Гроші він виводив 19 перекладами. Підозрюваний – вже раніше засуджений. Наразі він може сісти вдруге, але вже на 15 років, повідомили в облуправлінні поліції. 

У поліції кажуть, що чоловікові вдалося втрутитися в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та отримати доступ до банківського облікового запису потерпілої. Потім він провів 19 грошових переказів на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Справу розслідують у Куп’янському РВП ГУНП у Харківській області. Слідчі повідомили кіберкрадію про підозру у крадіжці (ч. 5 ст. 185) та несанкціонованому втручанні у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361).

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Нагадаємо, правоохоронці ліквідували у Харкові мережу із семи шахрайських кол-центрів. За допомогою фішингових посилань та спеціальних схем аферисти отримували доступ до банківських рахунків та коштів постраждалих.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 21:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харківщини підозрюють 27-річного уродженця Волині у крадіжці з банківського рахунку потерпілій понад 2 млн. гривень.".