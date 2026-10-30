У крадіжці 2 млн гривень з банківського рахунку підозрюють раніше засудженого

Поліцейські Харківщини підозрюють 27-річного уродженця Волині у крадіжці з банківського рахунку потерпілій понад 2 млн. гривень. Гроші він виводив 19 перекладами. Підозрюваний – вже раніше засуджений. Наразі він може сісти вдруге, але вже на 15 років, повідомили в облуправлінні поліції.

У поліції кажуть, що чоловікові вдалося втрутитися в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та отримати доступ до банківського облікового запису потерпілої. Потім він провів 19 грошових переказів на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Справу розслідують у Куп’янському РВП ГУНП у Харківській області. Слідчі повідомили кіберкрадію про підозру у крадіжці (ч. 5 ст. 185) та несанкціонованому втручанні у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361).

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували у Харкові мережу із семи шахрайських кол-центрів. За допомогою фішингових посилань та спеціальних схем аферисти отримували доступ до банківських рахунків та коштів постраждалих.