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Попросив подзвонити і вкрав 80 тисяч: чоловіку в Харкові вручили підозру

Суспільство 14:18   20.10.2026
Вікторія Яковенко
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Попросив подзвонити і вкрав 80 тисяч: чоловіку в Харкові вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, через телефон перехожого викрав 80 тисяч гривень із його рахунку.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, на одній із вулиць міста 37-річний чоловік попросив у перехожого телефон під приводом термінового дзвінка.

«Скориставшись довірою потерпілого та отримавши гаджет, він відкрив банківський застосунок, де був збережений пароль, та отримав доступ до чужого рахунку. Фігурант двома транзакціями перевів кошти – спочатку 50 тисяч, а потім ще 30 тисяч гривень – на картку іншої особи», – зазначили правоохоронці.

Потерпілий помітив зникнення грошей лише ввечері і відразу звернувся до поліції.

Копи встановили, кому належить банківська картка, куди були перераховані гроші.

«З’ясувалося, що фігурант попросив у знайомого картку для переказу коштів. При цьому той не знав, що гроші переказуються з чужого телефона та не належать фігуранту», – додали у поліції.

Правоохоронці також встановили, що чоловік вже мав судимість за майнові злочини. Йому повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем та крадіжці. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, харків’янку підозрюють у самовільному будівництві кафе та будівлі під автомийку у Немишлянському районі. В обласній прокуратурі кажуть, що підприємниця не тільки не мала необхідних дозволів, а й відкрила свій бізнес у межах охоронної зони.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 14:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, через телефон перехожого викрав 80 тисяч гривень із його рахунку.".