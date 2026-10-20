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Попросил позвонить и украл 80 тысяч: мужчине в Харькове вручили подозрение

Общество 14:18   20.10.2026
Виктория Яковенко
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Попросил позвонить и украл 80 тысяч: мужчине в Харькове вручили подозрение Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, через телефон прохожего украл 80 тысяч гривен с его счета.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на одной из улиц города 37-летний мужчина попросил у прохожего телефон под предлогом срочного звонка.

«Воспользовавшись доверием потерпевшего и получив гаджет, он открыл банковское приложение, где был сохранен пароль, и получил доступ к чужому счету. Фигурант двумя транзакциями перевел средства – сначала 50 тысяч, а затем еще 30 тысяч гривен – на карточку другого лица», — отметили правоохранители.

Потерпевший заметил исчезновение денег только вечером и сразу обратился в полицию.

Копы установили, кому принадлежит банковская карта, куда были перечислены деньги.

«Выяснилось, что фигурант попросил у знакомого карточку для перевода средств. При этом он не знал, что деньги переводятся с чужого телефона и не принадлежат фигуранту», — добавили в полиции.

Правоохранители также установили, что у мужчины уже была судимость за имущественные преступления. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем и краже. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, харьковчанку подозревают в самовольном строительстве кафе и здания под автомойку в Немышлянском районе. В областной прокуратуре говорят, что предпринимательница не только не имела необходимых разрешений, но и открыла свой бизнес в пределах охранной зоны.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, через телефон прохожего украл 80 тысяч гривен с его счета.".