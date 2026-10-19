Відкрила без дозволу кафе та автомийку: у Харкові судитимуть підприємницю

Харків’янку звинувачують у самовільному будівництві кафе та будівлі під автомийку у Немишлянському районі. В обласній прокуратурі кажуть, що підприємниця не тільки не мала необхідних дозволів, а й відкрила свій бізнес у межах охоронної зони.

За даними слідства, місцева мешканка самовільно зайняла комунальну земельну ділянку вздовж Олександрівського проспекту. Жодного рішення органу місцевого самоврядування про передачу цієї землі у власність чи користування вона не отримувала, відповідного права не реєструвала.

Цю територію вона використала для ведення бізнесу — збудувала дерев’яне кафе та споруду з газобетону, призначену для автомийки.

Більше того, ця ділянка розташована в межах охоронної зони водного об’єкта та прибережної захисної смуги струмка, що впадає у річку Жихорець. Обидві споруди потрапляють у 25-метрову зону від водотоку, де діють спеціальні обмеження щодо використання земель та будівництва, кажуть у прокуратурі.

У вересні 2026 року жінці повідомили про підозру. Наразі справу вже передано до Немишлянського районного суду. Підприємниці інкримінують самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, скоєній щодо земель в охоронній зоні (ч. 4 ст. 197-1 КК України). Їй загрожує 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, шахрайську схему з нерухомістю із залученням фігуранта Миротворця організувала фірма у Харкові, яка займається техобслуговуванням автомобілів. Суд зобов’язав компанію передати будинок у власність громади міста.