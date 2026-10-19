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Відкрила без дозволу кафе та автомийку: у Харкові судитимуть підприємницю

Події 17:17   19.10.2026
Тетяна Литвіна
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Відкрила без дозволу кафе та автомийку: у Харкові судитимуть підприємницю

Харків’янку звинувачують у самовільному будівництві кафе та будівлі під автомийку у Немишлянському районі. В обласній прокуратурі кажуть, що підприємниця не тільки не мала необхідних дозволів, а й відкрила свій бізнес у межах охоронної зони.

За даними слідства, місцева мешканка самовільно зайняла комунальну земельну ділянку вздовж Олександрівського проспекту. Жодного рішення органу місцевого самоврядування про передачу цієї землі у власність чи користування вона не отримувала, відповідного права не реєструвала.

Цю територію вона використала для ведення бізнесу — збудувала дерев’яне кафе та споруду з газобетону, призначену для автомийки.

Більше того, ця ділянка розташована в межах охоронної зони водного об’єкта та прибережної захисної смуги струмка, що впадає у річку Жихорець. Обидві споруди потрапляють у 25-метрову зону від водотоку, де діють спеціальні обмеження щодо використання земель та будівництва, кажуть у прокуратурі.

У вересні 2026 року жінці повідомили про підозру. Наразі справу вже передано до Немишлянського районного суду. Підприємниці інкримінують самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, скоєній щодо земель в охоронній зоні (ч. 4 ст. 197-1 КК України). Їй загрожує 3 роки позбавлення волі.

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Нагадаємо, шахрайську схему з нерухомістю із залученням фігуранта Миротворця організувала фірма у Харкові, яка займається техобслуговуванням автомобілів. Суд зобов’язав компанію передати будинок у власність громади міста.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 17:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янку звинувачують у самовільному будівництві кафе та автомийці у Немишлянському районі. До того ж вона відкрила бізнес у межах охоронної зони.".