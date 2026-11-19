До 25% безповоротної компенсації кредитів для бізнесу прифронтових громад, гарантії для банків, щоб підприємцям було легше позичати гроші на розвиток, та гранти для ветеранських компаній. Фінансові програми для українського бізнесу, у тому числі Харківщини, погодили на міжнародному форумі у Варшаві.

Про це МГ «Об’єктив» повідомили у Kharkiv IT Cluster за підсумками виставки-конференції ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2026, яка відбулася 12–13 листопада. Захід об’єднав понад 7,5 тисячі учасників з 33 країн і став майданчиком для укладання міжнародних угод щодо відновлення України.

Серед головних результатів форуму – запуск трьох масштабних програм фінансування.

Перша – це до 25% компенсації кредитів для підприємств прифронтових громад. Йдеться про грантову угоду між ПриватБанком та Групою Європейського інвестиційного банку на 3,4 мільйона євро. Якщо підприємець бере в ПриватБанку кредит на розвиток справи, ЄІБ безповоротно покриває частину цих витрат — це фактично працює як європейський кешбек. Для бізнесу із прифронтових громад, куди входять Харків та область, діють спеціальні умови. Зокрема, якщо по всій Україні такий грант можна отримати лише під кредити на купівлю обладнання, транспорту чи нерухомості, то для прифронтових територій дозволили брати кошти і на поповнення оборотного капіталу, тобто на закупівлю сировини, товарів, палива чи поточну роботу. Розмір компенсації також суттєво вищий: замість базових 10% підприємствам у зоні бойових чи можливих бойових дій повертають до 25% суми. Ці гроші не треба віддавати — вони йдуть на погашення частини кредиту чи компенсацію видатків за проєктом. Максимальна виплата для одного підприємства становить 200 тисяч євро.

Євросоюз та Міжнародна фінансова корпорація (IFC — інвестиційний підрозділ Світового банку) запускають програму MSME+ Growth Catalyst, яка передбачає страхування ризиків та гранти та має розблокувати видачу кредитів українському малому та середньому бізнесу. Партнери виділяють 146,25 мільйона євро на гарантії для українських банків, тобто беруть на себе частину ризиків, якщо підприємець не зможе повернути кредит через війну. Завдяки таким гарантіям банки зможуть сміливіше видавати гроші, і внаслідок цього бізнес отримає значно більшу суму — понад 600 мільйонів євро кредитів та інвестицій. У пріоритеті отримання цього фінансування — підприємства, які постраждали від війни, ветеранський бізнес, та компанії, які беруть на роботу ветеранів.

Третій напрямок – 376 мільйонів євро на нові інвестиційні програми. Єврокомісія оголосила про чотири програми в межах Ukraine Investment Framework, які мають допомогти залучити близько 1,4 мільярда євро інвестицій в Україну. Фінансування охоплюватиме промисловість, відновлювану енергетику, кібербезпеку, технології подвійного призначення та інвестиції в українські компанії.

Крім того, під час конференції представили можливості підтримки оборонних технологій у межах європейських програм EDIP та Ukraine Facility, а також уклали низку інших угод. Так, Норвегія виділить понад 48 мільйонів євро додаткового фінансування до Фонду підтримки енергетики України на закупівлю обладнання та ремонт пошкоджених об’єктів. Європейський інвестиційний фонд та Укрексімбанк домовилися про гарантійну підтримку кредитування малого й середнього бізнесу.