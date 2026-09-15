«Власна справа 2.0» на Харківщині: хто може отримати до 2,5 млн грн

Прийом заявок за умовами оновленої програми грантової підтримки «Власна справа 2.0» стартував на Харківщині. Вона стала більш гнучкою, збільшила суми виплат та запровадила систему надбавок.

Як розповіли МГ «Об’єктив» в Харківському обласному центрі зайнятості, «Власна справа 2.0» – це продовження всеукраїнської програми для підприємців. Від початку її реалізації на Харківщині грантову підтримку отримали понад 2 тисячі осіб.

«Ми й надалі підтримуємо тих, хто готовий працювати, створювати робочі місця та розвивати власну справу навіть у складних умовах. Тепер можливостей для цього стало ще більше, а умови програми – ще гнучкішими», – зазначив керівник обласного центру зайнятості Денис Олійник.

Скористатися програмою можуть громадяни України віком від 18 років, фізичні особи-підприємці та юридичні особи малого й середнього бізнесу, а також ветерани й ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їхніх сімей.

«Однією з важливих змін є те, що тепер підприємець може самостійно обрати строк реалізації проєкту – два, три або п’ять років. Розмір фінансової підтримки складається з базової суми та додаткових надбавок, які залежать від категорії заявника та особливостей бізнесу», – пояснив Олійник.

Для започаткування власної справи можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень, а з урахуванням надбавок – до 500 тисяч. У цьому випадку – без створення нових робочих місць.

Для масштабування вже діючого бізнесу передбачено гранти від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень, а з урахуванням надбавок – до 2,5 мільйона. Обов’язкова умова – створення одного робочого місця.

Передбачені й додаткові надбавки до гранту – від 5% до 50% залежно від категорії заявника, місця ведення бізнесу, галузі та інших умов:

+5% – для молоді віком 18–25 років;

+20% – для ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених осіб із досвідом підприємницької діяльності понад 6 місяців до переміщення, релокованих підприємств, платників ПДВ, власників патентів, а також за створення двох робочих місць;

+30% – для бізнесу на прифронтових територіях. Це особливо актуально для підприємців Харківщини;

+50% – для підприємств пріоритетних галузей економіки: промисловості, енергетики, транспорту й логістики, агропромислового комплексу, оборонно-промислового комплексу та кібербезпеки, будівництва, дошкільної та позашкільної освіти, креативних індустрій тощо.

Надбавки можуть сумуватися. Це дає можливість суттєво збільшити загальний розмір підтримки. Грант є безповоротним. Основна умова – протягом обраного строку реалізації проєкту – двох, трьох або п’яти років, сплатити до бюджету податки, збори та єдиний соціальний внесок на суму не меншу, ніж розмір отриманого гранту.

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