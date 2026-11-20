Схему з неіснуючими будинками вигадали підприємці у Харкові і таким чином заволоділи майже 3,7 га землі у Київському районі. Суд зобов’язав їх повернути ділянку у власність міста, а Апеляційний суд остаточно підтвердив це рішення, повідомили в облпрокуратурі.

Вартість ділянки – понад 130 млн грн. У 2021 році підприємство отримало дозвіл на розробку технічної документації на відведення ділянки для будівництва житлового комплексу. Підставою для цього стала нібито наявність на цій території двох нежитлових споруд, які нібито було зареєстровано у 2017 році.

“Насправді реєстраційне посвідчення не видавалося, а інвентаризаційні справи за цією адресою взагалі не обліковуються. Крім того, за даними аерокосмічної зйомки, у період з 2000 року по липень 2021 року жодних будівель на цій ділянці не існувало. Лише взимку 2022 року там з’явилася нежитлова споруда площею 72 кв. м, яка під час огляду виявилася лише складеними один на одного бетонними блоками у формі літери Г, які між собою навіть не скріплені”, – кажуть у прокуратурі.

Об’єкт виявився самочинним будівництвом, і в червні 2026 року Господарський суд області зобов’язав підприємців звільнити цю ділянку і знести незаконні споруди. Два підприємства-відповідачі подали апеляційні скарги на це рішення. Проте Східний апеляційний господарський суд також ухвалив рішення не на їхню користь і зобов’язав розлучитися з незаконним майном.

Нагадаємо, фігурант Миротворця незаконно отримав у Харкові будівлю. Як повідомили в обласній прокуратурі, шахрайську схему з нерухомістю організувала фірма у Харкові, яка займається техобслуговуванням автомобілів.