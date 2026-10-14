Вырвал из рук девушки телефон: 52-летнего харьковчанина подозревают в грабеже
Из-за мобильного телефона iPhone, который мужчина вырвал из рук 19-летней девушки, он может сесть на 10 лет.
Как сообщили в облуправлении полиции, ограбление произошло на улице. Мужчина выхватил ее iPhone и скрылся вместе с похищенным телефоном.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний горожанин.
Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Харьковчанину грозит лишение свободы до десяти лет.
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Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Индустриальном районе Харькова. Тело выявил работник КП при вывозе мусора.