Вырвал из рук девушки телефон: 52-летнего харьковчанина подозревают в грабеже

Из-за мобильного телефона iPhone, который мужчина вырвал из рук 19-летней девушки, он может сесть на 10 лет.

Как сообщили в облуправлении полиции, ограбление произошло на улице. Мужчина выхватил ее iPhone и скрылся вместе с похищенным телефоном.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний горожанин.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Харьковчанину грозит лишение свободы до десяти лет.

Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Индустриальном районе Харькова. Тело выявил работник КП при вывозе мусора.