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Вырвал из рук девушки телефон: 52-летнего харьковчанина подозревают в грабеже

Происшествия 17:15   14.10.2026
Татьяна Литвина
Вырвал из рук девушки телефон: 52-летнего харьковчанина подозревают в грабеже

Из-за мобильного телефона iPhone, который мужчина вырвал из рук 19-летней девушки, он может сесть на 10 лет. 

Как сообщили в облуправлении полиции, ограбление произошло на улице. Мужчина выхватил ее iPhone и скрылся вместе с похищенным телефоном.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний горожанин.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Харьковчанину грозит лишение свободы до десяти лет.

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Напомним, правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Индустриальном районе Харькова. Тело выявил работник КП при вывозе мусора.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 17:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за мобильного телефона iPhone, который мужчина вырвал из рук 19-летней девушки, он может сесть на 10 лет. ".