Тело мужчины нашли в мусорном контейнере в Харькове – полиция разбирается

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в Индустриальном районе города работник КП обнаружил тело мужчины без признаков жизни при вывозе мусора. Соответствующее сообщение копы получили утром 13 октября.

«На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции. Во время первоочередного осмотра тела 48-летнего мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «естественная смерть». Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.