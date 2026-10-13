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Тело мужчины нашли в мусорном контейнере в Харькове – полиция разбирается

Общество 16:43   13.10.2026
Виктория Яковенко
Тело мужчины нашли в мусорном контейнере в Харькове – полиция разбирается Фото: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в Индустриальном районе города работник КП обнаружил тело мужчины без признаков жизни при вывозе мусора. Соответствующее сообщение копы получили утром 13 октября.

«На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции. Во время первоочередного осмотра тела 48-летнего мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «естественная смерть». Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Харькове.".