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Тело кота с ранением нашли в Харькове: прокуратура расследует дело

Общество 16:44   15.10.2026
Виктория Яковенко
Тело кота с ранением нашли в Харькове: прокуратура расследует дело

В Харькове правоохранители расследуют гибель кота, тело которого обнаружили с ранениями возле дома.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 13 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела кота с ранениями. В тот же день началось досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 УКУ).

«По словам хозяйки, вечером 12 октября она выпустила кота на прогулку, а на следующее утро обнаружила его тело возле дома. Для установления причины смерти назначена экспертиза. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения», — отметили.

Напомним, основатель подразделения «Кракен» Константин Немичев обратил внимание на сообщение об издевательствах над котами на Салтовке. Отмечается, что животных находят с ножевыми ранениями. Эту информацию распространил Telegram-канал «ПАТРИОТЫ 1654». По их данным, в ночь на 13 октября на Салтовке обнаружили домашнего кота с многочисленными колотыми и рваными ранами. Там призывали правоохранителей обратить внимание на проблему.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители расследуют гибель кота, тело которого обнаружили с ранениями возле дома.".