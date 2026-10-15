Тело кота с ранением нашли в Харькове: прокуратура расследует дело

В Харькове правоохранители расследуют гибель кота, тело которого обнаружили с ранениями возле дома.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 13 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела кота с ранениями. В тот же день началось досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 УКУ).

«По словам хозяйки, вечером 12 октября она выпустила кота на прогулку, а на следующее утро обнаружила его тело возле дома. Для установления причины смерти назначена экспертиза. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения», — отметили.

Напомним, основатель подразделения «Кракен» Константин Немичев обратил внимание на сообщение об издевательствах над котами на Салтовке. Отмечается, что животных находят с ножевыми ранениями. Эту информацию распространил Telegram-канал «ПАТРИОТЫ 1654». По их данным, в ночь на 13 октября на Салтовке обнаружили домашнего кота с многочисленными колотыми и рваными ранами. Там призывали правоохранителей обратить внимание на проблему.