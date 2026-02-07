Live

Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове

Происшествия 14:54   07.02.2026
Оксана Якушко
Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове

Напавший с ножом на военных ТЦК мужчина получил подозрение, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова во время проверки документов: мужчина, увидев военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двоих работников ТЦК. Он нанес пострадавшим непроникающие ножевые порезы головы и туловища.

Полицейские задержали нападавшего – 31-летнего местного жителя.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в насилии в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг.

Суд решает вопрос о том, чтобы содержать агрессивного уклониста до процесса под стражей.

Автор: Оксана Якушко
