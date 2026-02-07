Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове
Напавший с ножом на военных ТЦК мужчина получил подозрение, сообщает Нацполиция.
Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова во время проверки документов: мужчина, увидев военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двоих работников ТЦК. Он нанес пострадавшим непроникающие ножевые порезы головы и туловища.
Полицейские задержали нападавшего – 31-летнего местного жителя.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в насилии в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг.
Суд решает вопрос о том, чтобы содержать агрессивного уклониста до процесса под стражей.
Читайте также: Нарколабораторию с миллионными оборотами разоблачили в Харьковской области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: военнослужащий, ніж, нападение, Нацполиция, нож, поранення, ранение, тцк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2026 в 14:54;