Мужчина ранил ножом военных ТЦК в Харькове

Напавший с ножом на военных ТЦК мужчина получил подозрение, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова во время проверки документов: мужчина, увидев военнослужащих, начал убегать, а затем достал нож и ранил двоих работников ТЦК. Он нанес пострадавшим непроникающие ножевые порезы головы и туловища.

Полицейские задержали нападавшего – 31-летнего местного жителя.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в насилии в отношении должностного лица, исполняющего общественный долг.

Суд решает вопрос о том, чтобы содержать агрессивного уклониста до процесса под стражей.

