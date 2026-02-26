У военнослужащего исчезли $1800: кого подозревает полиция Харьквщины
ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило о подозрении в краже жительнице региона. Военнослужащего без сбережений она оставила во время совместной пьянки.
«В отдел полиции № 2 Чугуевского РУП поступило сообщение от 33-летнего жителя Изюмского района о краже 1800 долларов. Мужчина сообщил, что накануне находился в селе Тарановка, где вместе со своей знакомой употреблял спиртные напитки. После этого он обнаружил исчезновение сбережений», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадавшим оказался военнослужащим. А подозрение пало на ту самую знакомую, с которой он отдыхал в селе.
«Полицейские установили, что фигурантка воспользовалась моментом, когда мужчина вышел из дома во двор. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она похитила деньги», — отметили в ГУНП.
Читайте также: В деле о краже вещей у погибших воинов еще один фигурант – прокуратура
Подозреваемую нашли и деньги у нее забрали — вернули пострадавшему. За то, что не смогла сдержать жадность во время застолья, женщина может сесть в тюрьму на восемь лет.
Ранее МГ «Объектив» сообщала: правоохранители на Харьковщине установили, что сотрудница морга снимала золотые украшения с тел погибших украинских воинов. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения жены погибшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: военнослужащий, кража, новости Харькова, подозрение, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «У военнослужащего исчезли $1800: кого подозревает полиция Харьквщины», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 11:30;