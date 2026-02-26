Live

У военнослужащего исчезли $1800: кого подозревает полиция Харьквщины

Общество 11:30   26.02.2026
Оксана Горун
ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило о подозрении в краже жительнице региона. Военнослужащего без сбережений она оставила во время совместной пьянки.

«В отдел полиции № 2 Чугуевского РУП поступило сообщение от 33-летнего жителя Изюмского района о краже 1800 долларов. Мужчина сообщил, что накануне находился в селе Тарановка, где вместе со своей знакомой употреблял спиртные напитки. После этого он обнаружил исчезновение сбережений», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшим оказался военнослужащим. А подозрение пало на ту самую знакомую, с которой он отдыхал в селе.

«Полицейские установили, что фигурантка воспользовалась моментом, когда мужчина вышел из дома во двор. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она похитила деньги», — отметили в ГУНП.

Читайте также: В деле о краже вещей у погибших воинов еще один фигурант – прокуратура

Подозреваемую нашли и деньги у нее забрали — вернули пострадавшему. За то, что не смогла сдержать жадность во время застолья, женщина может сесть в тюрьму на восемь лет.

Ранее МГ «Объектив» сообщала: правоохранители на Харьковщине установили, что сотрудница морга снимала золотые украшения с тел погибших украинских воинов. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследовать дело начали после обращения жены погибшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его кольца.

