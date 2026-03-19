Шпионил для РФ и Беларуси: подозревают военного на Харьковщине
В Харьковской области СБУ задержала агента, который, по данным следствия, одновременно работал на ФСБ РФ и разведку пограничной службы Беларуси.
Правоохранители говорят, что фигурант — военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем.
«Находясь на должности оператора БпЛА, он «сливал» врагу данные о направлениях движения, типах и количестве дронов Сил обороны, задействованных в боевых действиях на северо-восточной границе. Далее агент по указанию вражеских спецслужбовцев перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении”, — установили в СБУ.
Однако, добавили правоохранители, вместо выполнения служебных задач на передовой фигурант собирал данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск.
«Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны. После выполнения агентурных задач фигурант надеялся сбежать в рф через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы», — выяснили в СБУ.
Однако украинские правоохранители сработали на опережение и задокументировали подрывную деятельность предполагаемого агента. Фигуранта задержали по месту его пребывания в Харьковской области.
Во время обысков у него изъяли два смартфона с доказательствами, добавили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.
Категории: Общество, Харьков; Теги: агент ФСБ, военнослужащий, СБУ, харьковщина;
Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 12:30;