Шпионил для РФ и Беларуси: подозревают военного на Харьковщине

Общество 12:30   19.03.2026
Виктория Яковенко
В Харьковской области СБУ задержала агента, который, по данным следствия, одновременно работал на ФСБ РФ и разведку пограничной службы Беларуси.

Правоохранители говорят, что фигурант — военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем.

«Находясь на должности оператора БпЛА, он «сливал» врагу данные о направлениях движения, типах и количестве дронов Сил обороны, задействованных в боевых действиях на северо-восточной границе. Далее агент по указанию вражеских спецслужбовцев перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении”, — установили в СБУ.

Однако, добавили правоохранители, вместо выполнения служебных задач на передовой фигурант собирал данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск.

«Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны. После выполнения агентурных задач фигурант надеялся сбежать в рф через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы», — выяснили в СБУ.

Однако украинские правоохранители сработали на опережение и задокументировали подрывную деятельность предполагаемого агента. Фигуранта задержали по месту его пребывания в Харьковской области.

Во время обысков у него изъяли два смартфона с доказательствами, добавили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

22.08.2025
Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
30.07.2025
Сдавал места дислокации своего подразделения и готовил прорывы РФ – версия СБУ
04.07.2025
Юный дачник на Харьковщине оказался агентом ФСБ, он проведет в тюрьме 15 лет
13.06.2025
Таксист в Харькове оказался вражеским информатором, что «сливал» — СБУ
10.06.2025
Безработная в Харькове работала на ФСБ и наводила удары по городу – СБУ


  • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 12:30;

