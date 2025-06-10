Безработная в Харькове работала на ФСБ и наводила удары по городу – СБУ
Правоохранители задержали в Харькове предполагаемую агента ФСБ.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, безработная женщина попала в поле зрения оккупантов, когда призывала в соцсетях к созданию в Украине так называемых «буферных зон».
«После вербовки через Telegram ей передали список геолокаций, которые нужно было проверить и дать детальное описание. Агент установила, что за координатами размещались подразделения Сил обороны и начала разведывать их количество и техническое оснащение», — установили правоохранители.
Женщину разоблачили сразу после ее вербовки, добавили в СБУ. Это позволило задокументировать каждый шаг и задержать по месту жительства.
Одновременно правоохранители провели меры по обеспечению локаций украинских войск.
В ходе обыска у задержанной изъяли компьютерную технику и телефон с доказательствами работы на ФСБ.
Следователи сообщили 64-летней фигурантке о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, госизмене, распространении материалов, в которых содержится оправдывание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 ККУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Женщина — в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, ей грозит пожизненное с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент ФСБ, новости Харькова, СБУ, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове предполагаемую агента ФСБ.".