Безработная в Харькове работала на ФСБ и наводила удары по городу – СБУ

Правоохранители задержали в Харькове предполагаемую агента ФСБ.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, безработная женщина попала в поле зрения оккупантов, когда призывала в соцсетях к созданию в Украине так называемых «буферных зон».

«После вербовки через Telegram ей передали список геолокаций, которые нужно было проверить и дать детальное описание. Агент установила, что за координатами размещались подразделения Сил обороны и начала разведывать их количество и техническое оснащение», — установили правоохранители.

Женщину разоблачили сразу после ее вербовки, добавили в СБУ. Это позволило задокументировать каждый шаг и задержать по месту жительства.

Одновременно правоохранители провели меры по обеспечению локаций украинских войск.

В ходе обыска у задержанной изъяли компьютерную технику и телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи сообщили 64-летней фигурантке о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, госизмене, распространении материалов, в которых содержится оправдывание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 ККУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Женщина — в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, ей грозит пожизненное с конфискацией имущества.