Занимались рассылкой газеты «Харьков Z» в Изюме: кого подозревает СБУ
Пресс-секретарь облуправления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: подозреваемые – три жительницы Изюма, возрастом от 40 до 59 лет.
После оккупации города они начали работать в филиале «Роспочты». По данным следствия, женщины занимались рассылкой пропагандистской прессы в Изюме, в том числе – российской газеты «Харьков Z».
«В ней рашисты оправдывали агрессию против Украины, называли войну «внутренним гражданским конфликтом», популяризировали оккупационные группировки РФ, которые воюют против Сил обороны, и тому подобное. На страницах этих газет кремлевские пропагандисты глорифицировали российских военных преступников, восхваляли российское политическое руководство и пропагандировали легитимность оккупационной власти на территории Украины», – отметили в СБУ.
Специальная судебная экспертиза подтвердила, что информация, которую публиковали в газетах – противоправная. Тем временем после освобождения Изюма вероятные пропагандистки пытались «залечь на дно», однако – безуспешно. Силовики собрали необходимые улики и нашли женщин.
На данный момент им уже вручили подозрение. Теперь возможным предательницам грозит восемь лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коллаборантка, предательница, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 12:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь облуправления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: подозреваемые – три жительницы Изюма, возрастом от 40 до 59 лет. ".