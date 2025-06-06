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Занимались рассылкой газеты «Харьков Z» в Изюме: кого подозревает СБУ

Происшествия 12:00   06.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Занимались рассылкой газеты «Харьков Z» в Изюме: кого подозревает СБУ

Пресс-секретарь облуправления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: подозреваемые – три жительницы Изюма, возрастом от 40 до 59 лет. 

После оккупации города они начали работать в филиале «Роспочты». По данным следствия, женщины занимались рассылкой пропагандистской прессы в Изюме, в том числе – российской газеты «Харьков Z».

«В ней рашисты оправдывали агрессию против Украины, называли войну «внутренним гражданским конфликтом», популяризировали оккупационные группировки РФ, которые воюют против Сил обороны, и тому подобное. На страницах этих газет кремлевские пропагандисты глорифицировали российских военных преступников, восхваляли российское политическое руководство и пропагандировали легитимность оккупационной власти на территории Украины», – отметили в СБУ.

Специальная судебная экспертиза подтвердила, что информация, которую публиковали в газетах – противоправная. Тем временем после освобождения Изюма вероятные пропагандистки пытались «залечь на дно», однако – безуспешно. Силовики собрали необходимые улики и нашли женщин.

На данный момент им уже вручили подозрение. Теперь возможным предательницам грозит восемь лет тюрьмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь облуправления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: подозреваемые – три жительницы Изюма, возрастом от 40 до 59 лет. ".