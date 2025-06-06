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Только вышел из тюрьмы – пошел грабить: харьковчанин-рецидивист вновь «сел»

Происшествия 11:09   06.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Только вышел из тюрьмы – пошел грабить: харьковчанин-рецидивист вновь «сел»

О том, какое наказание получил 40-летний грабитель-рецидивист, рассказали в облпрокуратуре.

По информации правоохранителей, ранее фигурант дела уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В августе 2023 он вышел из тюрьмы и уже в сентябре опять начал грабить.

«В дневное время, находясь на улице Бригады Хартия (бывшее название Маршала Рыбалко) в Харькове, злоумышленник увидел прохожую. На шее у женщины была золотая цепочка. Грабитель подбежал к потерпевшей и, угрожая ей, чтобы она не кричала, сорвал украшение, после чего скрылся с места преступления», – рассказали в прокуратуре.

Уже в октябре правоохранители установили, что мужчина успел совершить еще несколько краж. Во время следствия грабитель находился в СИЗО.

В результате свою вину он признал и вновь отправился тюрьму на восемь лет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 11:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какое наказание получил 40-летний грабитель-рецидивист, рассказали в облпрокуратуре.".