Только вышел из тюрьмы – пошел грабить: харьковчанин-рецидивист вновь «сел»

О том, какое наказание получил 40-летний грабитель-рецидивист, рассказали в облпрокуратуре.

По информации правоохранителей, ранее фигурант дела уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В августе 2023 он вышел из тюрьмы и уже в сентябре опять начал грабить.

«В дневное время, находясь на улице Бригады Хартия (бывшее название Маршала Рыбалко) в Харькове, злоумышленник увидел прохожую. На шее у женщины была золотая цепочка. Грабитель подбежал к потерпевшей и, угрожая ей, чтобы она не кричала, сорвал украшение, после чего скрылся с места преступления», – рассказали в прокуратуре.

Уже в октябре правоохранители установили, что мужчина успел совершить еще несколько краж. Во время следствия грабитель находился в СИЗО.

В результате свою вину он признал и вновь отправился тюрьму на восемь лет.