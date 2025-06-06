Сестры ушли гулять с парнями и пропали: теперь копы ищут мальчиков
Четверо несовершеннолетних пропали вчера, 5 июня, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.
О том, что пропали дочки, рассказала полицейским 50-летняя женщина. Позже к копам с аналогичным сообщением об исчезновении мальчиков обратилась 46-летняя местная жительница села Островщина.
«Установлено, что сестры пошли гулять вместе с Александром Харчевниковым, 2010 года рождения и Сергеем Семеновым, 2007 года рождения», – уточнили в полиции.
Вместе подростки гуляли в поселке Близнюки, а утром девочки и мальчики разошлись.
«Девушек 12 и 15 лет нашли в поселке Близнюки. Никаких событий криминального характера с ними не произошло», –рассказали копы.
Тем временем поиски мальчиков продолжаются.
Приметы Александра Харчевникова, 2007 года рождения: рост 170 см, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в красную футболку, серые шорты, белую обувь, зеленую жилетку.
Приметы Сергея Семенова, 2009 года рождения: рост 160 см, темные волосы, карие глаза. Был одет в черную футболку, черные шорты, черные кроссовки.
Любую информацию о подростках в полиции просят сообщить по номеру «102» или 0574522959, 0667084960, 0669122751, 0506483914, 095441288.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 10:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо несовершеннолетних пропали вчера, 5 июня, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.".