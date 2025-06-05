На Харьковщине копы разыскивают девочку – приметы пропавшей

В облуправлении Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили, что разыскивают Дарину Безбабных 2010 года рождения.

Сообщение о том, что девочка пропала, получили вчера, 4 июня, в 21:15 от матери пропавшей, уточнили копы.

Приметы пропавшей: рост 160 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Была одета: в белую футболку с черной надписью, темно-синие широкие джинсы, белые с черным кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о девочке, правоохранители просят сообщить ее по номеру «102», (05748) 32112, 0668340582 — дежурная часть ОП № 1 Лозовского РОП ГУНП в Харьковской области или другим удобным способом.

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