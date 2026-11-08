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Запретительное предписание сожителю: в Харькове полиция защитила женщину

Происшествия 21:41   08.11.2026
Оксана Горун
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Запретительное предписание сожителю: в Харькове полиция защитила женщину

Факт домашнего насилия зафиксировали в Харькове полицейские. По их информации, агрессор — 51-летний мужчина.

«Сообщение о происшествии поступило в Харьковское районное управление полиции № 2. По вызову выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. 53-летняя женщина сообщила, что ее 51-летний сожитель выражает словесные оскорбления, агрессивно себя ведет и угрожает физическим насилием», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские вынесли обидчику срочное запретительное предписание, отметили в ГУНП.

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Такая мера реагирования на домашнее насилие предусмотрена порядком, который утвердило Министерство внутренних дел Украины. Предписание может включать такие меры:

  • обязательство покинуть место жительства (местонахождения) пострадавшего лица;
  • запрет на вход и пребывание в месте жительства (местонахождения) пострадавшего;
  • запрет любым способом контактировать с пострадавшим лицом.

Агрессора предупредили об административной ответственности, если он нарушит предписание.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 21:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Факт домашнего насилия зафиксировали в Харькове полицейские. По их информации, агрессор — 51-летний мужчина".