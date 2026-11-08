Запретительное предписание сожителю: в Харькове полиция защитила женщину

Факт домашнего насилия зафиксировали в Харькове полицейские. По их информации, агрессор — 51-летний мужчина.

«Сообщение о происшествии поступило в Харьковское районное управление полиции № 2. По вызову выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. 53-летняя женщина сообщила, что ее 51-летний сожитель выражает словесные оскорбления, агрессивно себя ведет и угрожает физическим насилием», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские вынесли обидчику срочное запретительное предписание, отметили в ГУНП.

Такая мера реагирования на домашнее насилие предусмотрена порядком, который утвердило Министерство внутренних дел Украины. Предписание может включать такие меры:

обязательство покинуть место жительства (местонахождения) пострадавшего лица;

запрет на вход и пребывание в месте жительства (местонахождения) пострадавшего;

запрет любым способом контактировать с пострадавшим лицом.

Агрессора предупредили об административной ответственности, если он нарушит предписание.