Пропавшего ребенка нашли полицейские в Харькове

Харьковские копы в течение часа нашли пропавшую 12-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.

4 июня около 14:00 40-летняя женщина сообщила, что ее 12-летняя дочь после ссоры ушла в неизвестном направлении.

Правоохранители быстро установили местонахождение несовершеннолетней беглянки. Девушку нашли в одном из парков в центре Харькова.