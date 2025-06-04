Пропавшего ребенка нашли полицейские в Харькове
Харьковские копы в течение часа нашли пропавшую 12-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.
4 июня около 14:00 40-летняя женщина сообщила, что ее 12-летняя дочь после ссоры ушла в неизвестном направлении.
Правоохранители быстро установили местонахождение несовершеннолетней беглянки. Девушку нашли в одном из парков в центре Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, Нацполиция, пропал ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские копы в течение часа нашли пропавшую 12-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.".