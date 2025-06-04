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Пропавшего ребенка нашли полицейские в Харькове

Происшествия 17:29   04.06.2025
Оксана Якушко
Пропавшего ребенка нашли полицейские в Харькове

Харьковские копы в течение часа нашли пропавшую 12-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.

4 июня около 14:00 40-летняя женщина сообщила, что ее 12-летняя дочь после ссоры ушла в неизвестном направлении.

Правоохранители быстро установили местонахождение несовершеннолетней беглянки. Девушку нашли в одном из парков в центре Харькова.

Читайте также: На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские копы в течение часа нашли пропавшую 12-летнюю девочку, сообщает Нацполиция.".