На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: появились и развиваются главные вредители сельскохозяйственных культур — клоп-черепашка вредная.

По данным ведомства, в посевах озимых и яровых зерновых культур происходит яйцекладка этого насекомого по численности 0,1-1 яйцекладок на кв. м.

«Этот вредитель ежегодно наносит существенные количественные и качественные потери урожая. Повреждения в фазы «цветения» — «восковая спелость», которые обычно наносят личинки, могут вызвать частичную белоколосность и усыхание зерна. Повреждение после фазы «восковая спелость», когда зерно приобретает твердую консистенцию, приводит к ухудшению хлебопекарных показателей, снижению сходства и содержания клейковины», — отметили специалисты.

Там добавили, что обработки эффективны по личинкам младших возрастов (первому и второму).

В ГППС также сообщают, что в посевах озимой пшеницы развивается ряд болезней, а именно мучнистая роса, септориоз, бурая листовая ржавчина и гельминтоспориоз.

Аграриям рекомендуют контролировать состояние посевов озимых и яровых зерновых культур и в случае выявления болезней провести своевременные химобработки, соблюдая регламенты их применения.