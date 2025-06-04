На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: появились и развиваются главные вредители сельскохозяйственных культур — клоп-черепашка вредная.
По данным ведомства, в посевах озимых и яровых зерновых культур происходит яйцекладка этого насекомого по численности 0,1-1 яйцекладок на кв. м.
«Этот вредитель ежегодно наносит существенные количественные и качественные потери урожая. Повреждения в фазы «цветения» — «восковая спелость», которые обычно наносят личинки, могут вызвать частичную белоколосность и усыхание зерна. Повреждение после фазы «восковая спелость», когда зерно приобретает твердую консистенцию, приводит к ухудшению хлебопекарных показателей, снижению сходства и содержания клейковины», — отметили специалисты.
Там добавили, что обработки эффективны по личинкам младших возрастов (первому и второму).
В ГППС также сообщают, что в посевах озимой пшеницы развивается ряд болезней, а именно мучнистая роса, септориоз, бурая листовая ржавчина и гельминтоспориоз.
Аграриям рекомендуют контролировать состояние посевов озимых и яровых зерновых культур и в случае выявления болезней провести своевременные химобработки, соблюдая регламенты их применения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аграрии, вредитель, госпродпотребслужба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: появились и развиваются главные вредители сельскохозяйственных культур.".