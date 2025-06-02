«Будем с хлебом». Что с зерновыми на Харьковщине, показал Зеленский (видео)

Мэр города Лозовая Сергей Зеленский сообщает, что обильные дожди улучшили состояние ранних зерновых в районе.

«Будем с хлебом! Рекордные урожаи не прогнозируют, но без весенних осадков было бы вообще трудно. В то же время, как на дрожжах поднялись сорняки. Аграриям работы хватает: вызовы военного положения и капризы природы не дают расслабиться. Преодолеть все сельхозникам помогает опыт, дальновидность и любовь к земле», – отметил Зеленский.

В частности, он показал поле одного из хозяйств Близнюковской громады.

«Данное поле засеяно яровой пшеницей селекции института им. Юрьева, сорт слобожанский», — рассказал мэр Лозовой.

Он поблагодарил аграриев Лозовщины, которые поддерживают родной район и громаду.

Видео: Сергей Зеленский