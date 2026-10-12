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Атаки РФ на Лозовщину: повреждены полсотни домов (фото)

Общество 14:48   12.10.2026
Виктория Яковенко
Атаки РФ на Лозовщину: повреждены полсотни домов (фото) Фото: Сергей Зеленский

Лозовский городской голова Сергей Зеленский констатирует: последние несколько дней и ночей стали настоящим испытанием для громады. По его данным, враг бил реактивными БпЛА и управляемыми авиабомбами. Только сегодня, 12 октября, ночью по громаде прилетели сразу четыре КАБа.

«По состоянию на этот час имеем уже 57 поврежденных частных домов, среди которых есть разрушенные до основания. В одном из старостинских округов враг нанес удар по детскому саду. В остальном – пострадали учреждения медицины, культуры, агропредприятия», — рассказал Зеленский.

Особенно масштабные разрушения, продолжает Зеленский, получили несколько улиц на Авиловской стороне Лозовой.

«В разбитом доме рядом с эпицентром должны быть двое маленьких детей — мальчик и девочка. Это настоящее чудо, что именно этой ночью они спали в другом месте, ведь все мы понимаем, какими страшными могли быть последствия. В общем в поврежденных домах живут пятеро детей, в том числе и те, которые однажды уже вынуждены были покинуть свой дом, найдя убежище на более спокойной Лозовщине», — добавил Лозовский городской голова.

Погибших из-за ударов нет.

атаки на Лозовщину
Фото: Сергей Зеленский
атаки на Лозовщину
Фото: Сергей Зеленский
атаки на Лозовщину
Фото: Сергей Зеленский
атаки на Лозовщину
Фото: Сергей Зеленский
атаки на Лозовщину
Фото: Сергей Зеленский

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских атак на Харьков 12 октября и Песочин 11 числа.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 14:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовский городской голова Сергей Зеленский констатирует: последние несколько дней и ночей стали настоящим испытанием для громады.".