Атаки РФ на Лозівщину: пошкоджені пів сотні будинків (фото)

Лозівський міський голова Сергій Зеленський констатує: останні кілька днів і ночей стали справжнім випробуванням для громади. За його даними, ворог бив реактивними БпЛА та керованими авіабомбами. Лише сьогодні, 12 жовтня, вночі по громаді прилетіли одразу чотири КАБи.

«Станом на цю годину маємо вже 57 пошкоджених приватних будинків, серед яких є зруйновані вщент. В одному зі старостинських округів ворог завдав удару по дитячому садочку. В іншому – постраждали заклади медицини, культури, агропідприємства», – розповів Зеленський.

Особливо масштабних руйнувань, продовжує Зеленський, зазнали кілька вулиць на Авилівському боці Лозової.

«В розтрощеній оселі поруч з епіцентром мали бути двоє маленьких дітей — хлопчик та дівчинка. Це справжнє диво, що саме цієї ночі вони спали в іншому місці, адже всі ми розуміємо, якими страшними могли бути наслідки. Загалом в пошкоджених будинках мешкають п’ятеро дітей, зокрема і ті, які одного разу вже вимушені були залишити свій дім, знайшовши прихисток на більш спокійній Лозівщині», – додав Лозівський міський голова.

Загиблих через удари немає.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих атак на Харків 12 жовтня та Пісочин 11 числа.