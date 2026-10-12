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Атаки РФ на Лозівщину: пошкоджені пів сотні будинків (фото)

Суспільство 14:48   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Атаки РФ на Лозівщину: пошкоджені пів сотні будинків (фото) Фото: Сергій Зеленський

Лозівський міський голова Сергій Зеленський констатує: останні кілька днів і ночей стали справжнім випробуванням для громади. За його даними, ворог бив реактивними БпЛА та керованими авіабомбами. Лише сьогодні, 12 жовтня, вночі по громаді прилетіли одразу чотири КАБи.

«Станом на цю годину маємо вже 57 пошкоджених приватних будинків, серед яких є зруйновані вщент. В одному зі старостинських округів ворог завдав удару по дитячому садочку. В іншому – постраждали заклади медицини, культури, агропідприємства», – розповів Зеленський.

Особливо масштабних руйнувань, продовжує Зеленський, зазнали кілька вулиць на Авилівському боці Лозової.

«В розтрощеній оселі поруч з епіцентром мали бути двоє маленьких дітей — хлопчик та дівчинка. Це справжнє диво, що саме цієї ночі вони спали в іншому місці, адже всі ми розуміємо, якими страшними могли бути наслідки. Загалом в пошкоджених будинках мешкають п’ятеро дітей, зокрема і ті, які одного разу вже вимушені були залишити свій дім, знайшовши прихисток на більш спокійній Лозівщині», – додав Лозівський міський голова.

Загиблих через удари немає.

атаки на Лозовщину
Фото: Сергій Зеленський
атаки на Лозовщину
Фото: Сергій Зеленський
атаки на Лозовщину
Фото: Сергій Зеленський
атаки на Лозовщину
Фото: Сергій Зеленський
атаки на Лозовщину
Фото: Сергій Зеленський

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих атак на Харків 12 жовтня та Пісочин 11 числа.

Читайте також: Момент удару по авто в Дергачах: Задоренко повідомив, де краще паркуватися

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 14:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівський міський голова Сергій Зеленський констатує: останні кілька днів і ночей стали справжнім випробуванням для громади.".