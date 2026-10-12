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Момент удару по авто в Дергачах: Задоренко повідомив, де краще паркуватися

Суспільство 13:36   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Момент удару по авто в Дергачах: Задоренко повідомив, де краще паркуватися Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео моменту влучання FPV по автівці у Дергачах напередодні, 11 жовтня. Також він закликав водіїв не залишати свої машини на відкритих територіях.

Удар стався близько 23:50. Автомобіль був припаркований біля двору в одному з житлових кварталів міста. Сталася пожежа, машина повністю вигоріла. Поруч нікого не було – постраждалих немає.

Відео: Вячеслав Задоренко

«Звертаюся до водіїв із проханням за можливості не залишати свої автомобілі на відкритих територіях. На жаль, ворожі дрони постійно атакують цивільний транспорт у нашій громаді. Внаслідок таких ударів автомобілі згорають ущент, а їхні власники зазнають значних матеріальних збитків. Якщо маєте таку можливість, паркуйте автівки у гаражах, закритих дворах або інших більш захищених місцях. Звісно, це не гарантує повної безпеки, але може зменшити ризик втрати вашого майна», – зазначив Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео моменту влучання FPV по автівці у Дергачах напередодні, 11 жовтня.".