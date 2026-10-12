Вже 22 постраждалих через удари по Харкову, що відбувається в Пісочині 📹

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих атак на Харків 12 жовтня та Пісочин 11 числа.

«Учора ввечері, попередньо, ракетою типу «Бандероль» армія рф завдала удару поблизу житлового будинку в Пісочині. На місці загинули троє людей, ще 28 людей отримали поранення. Наразі всім, хто постраждав, надана вся необхідна медична допомога. Люди лікуються амбулаторно. На місці вибито сотні вікон», – повідомив Синєгубов.

До відновлювальних робіт залучені комунальні служби Пісочинської громади та рятувальники. Поруч із ними працюють благодійники й волонтери, додав начальник ХОВА.

До 22 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків. За даними Синєгубова, наразі ніхто з них не перебуває в лікарні.

«За добу Харків та ще 22 населені пункти були під ударами. Всього у нас загинуло п’ятеро людей. Крім населеного пункту Пісочин, ще чоловік у Золочівській громаді загинув від ударів керованою авіабомбою і жінка загинула у Харкові так само від ударів керованою авіабомбою. І за вчора 45 людей отримали поранення», – додав начальник ХОВА.

Відео: Олег Синєгубов