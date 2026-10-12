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Вже 22 постраждалих через удари по Харкову, що відбувається в Пісочині 📹

Події 13:07   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Вже 22 постраждалих через удари по Харкову, що відбувається в Пісочині 📹 Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих атак на Харків 12 жовтня та Пісочин 11 числа.

«Учора ввечері, попередньо, ракетою типу «Бандероль» армія рф завдала удару поблизу житлового будинку в Пісочині. На місці загинули троє людей, ще 28 людей отримали поранення. Наразі всім, хто постраждав, надана вся необхідна медична допомога. Люди лікуються амбулаторно. На місці вибито сотні вікон», – повідомив Синєгубов.

До відновлювальних робіт залучені комунальні служби Пісочинської громади та рятувальники. Поруч із ними працюють благодійники й волонтери, додав начальник ХОВА.

удар по Песочину
Фото: Олег Синєгубов
удар по Песочину
Фото: Олег Синєгубов
удар по Песочину
Фото: Олег Синєгубов
удар по Песочину
Фото: Олег Синєгубов
удар по Песочину
Фото: Олег Синєгубов

До 22 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків. За даними Синєгубова, наразі ніхто з них не перебуває в лікарні.

«За добу Харків та ще 22 населені пункти були під ударами. Всього у нас загинуло п’ятеро людей. Крім населеного пункту Пісочин, ще чоловік у Золочівській громаді загинув від ударів керованою авіабомбою і жінка загинула у Харкові так само від ударів керованою авіабомбою. І за вчора 45 людей отримали поранення», – додав начальник ХОВА.

Відео: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 13:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих атак на Харків 12 жовтня та Пісочин 11 числа.".