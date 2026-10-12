Уже 22 пострадавших из-за ударов по Харькову, что происходит в Песочине 📹

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеских атак на Харьков 12 октября и Песочин 11 числа.

«Вчера вечером, предварительно, ракетой типа «Бандероль» армия рф нанесла удар вблизи жилого дома в Песочине. На месте погибли три человека, еще 28 человек получили ранения. Сейчас всем пострадавшим предоставлена ​​вся необходимая медицинская помощь. Люди лечатся амбулаторно. На месте выбиты сотни окон», — сообщил Синегубов.

К восстановительным работам привлечены коммунальные службы Песочинской громады и спасатели. Рядом с ними работают благотворители и волонтеры, добавил начальник ХОВА.

До 22 выросло количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков По данным Синегубова, в настоящее время никто из них не находится в больнице.

«За сутки Харьков и еще 22 населенных пункта были под ударами. Всего у нас погибли пять человек. Кроме населенного пункта Песочин, еще мужчина в Золочевской общине погиб от ударов управляемой авиабомбой и женщина погибла в Харькове также от ударов управляемой авиабомбой. И за вчера 45 человек получили ранения», – добавил начальник ХОВА.

Видео: Олег Синегубов