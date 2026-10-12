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Удари по ТЕЦ і ранкові «прильоти»: Терехов про ситуацію в Харкові (відео)

Записано 12:02   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Удари по ТЕЦ і ранкові «прильоти»: Терехов про ситуацію в Харкові (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про стан постраждалих внаслідок атак РФ вранці 12 жовтня. Він також прокоментував удари окупантів по ТЕЦ напередодні.

«Зранку Харків був під постійними обстрілами. Взагалі було п’ять влучань. Це, попередньо, були «герань-2». Влучання сталося у Київському районі. Було п’ять локацій по яких було завдано удари. Постраждали два багатоповерхові житлові будинки, постраждали приватні будинки, спортивний комплекс та виробниче підприємство», – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

19 людей звернулись за медичною допомогою, серед них двоє дітей. Їхній стан – середньої важкості.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що у місті загасили усі пожежі, які виникли внаслідок ранкових ударів. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

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«Що стосується ТЕЦ, так, були влучання, є там руйнації. Сьогодні працюють спеціалісти ТЕЦ, наші КП допомагають їм. Що стосується інших всіх питань, ми працюємо, щоб люди практично не відчували того, що сталося вчора ввечері», – підкреслив Терехов.

Нагадаємо, близько 19:45 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар поблизу магазину в передмісті Харкова. Він також повідомив, що троє людей загинули, на місці “прильоту” почалася пожежа. У Харківській облпрокуратурі встановили: напередодні по Пісочину вдарили ракетою “бандероль”. Загиблих троє – це 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. Постраждали понад 20 людей.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 12:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про стан постраждалих внаслідок атак РФ вранці 12 жовтня. Він також прокоментував удари окупантів по ТЕЦ напередодні.".