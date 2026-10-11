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Вечірні обстріли передмістя: ракета впала біля магазину, троє загиблих

Події 20:27   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вечірні обстріли передмістя: ракета впала біля магазину, троє загиблих

Близько 19:45 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар поблизу магазину в передмісті Харкова. 

Доповнено о 20:27. Троє людей загинули внаслідок російського удару, повідомляє начальник ХОВА.

“На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 9 людей, серед яких двоє дітей”, – додав Синєгубов.

На місці горять також пʼять авто.

19:54. “За попередньою інформацією, влучання поблизу продовольчого магазину”, – уточнив Синєгубов.

Постраждали шестеро людей, серед них – дитина. Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

“Всі екстрені служби працюють у посиленому режимі”, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало увечері 11 жовтня у передмісті Харкова. Моніторингові ТГ-канали попереджали про ракети, що летіли у бік Пісочина.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 20:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 19:45 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар поблизу магазину в передмісті Харкова. ".