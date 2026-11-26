У ГУ ДСНС України в Харківській області показали фото із місць ранкових “прильотів” у місті. Рятувальники зазначили: удари припали по Новобаварському та Холодногірському районах.

У Новобаварському районі прилетіло по 16-поверховому будинку. На 15-му поверсі розпочалася пожежа. Під час її ліквідації рятувальники знайшли тіла двох людей.

“У Холодногірському районі внаслідок влучання безпілотника в землю пошкоджено будівлі лікарні, спортивного закладу, торговельні об’єкти, АЗС, приватні житлові будинки та автомобілі. Попередньо, постраждали двоє людей”, – додали у ДСНС.

Також пожежники показали відео, на якому видно наслідки ворожих атак.

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Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали 26 листопада близько 05:15. Мер Ігор Терехов поінформував: російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Новобаварському районі. Після чого «приліт» зафіксували також у Холодногірському. У Новобаварському районі палала квартира на 15 поверсі, також була інформація про заблокованих під завалами людей. Відомо про трьох постраждалих, написав Терехов. Незабаром міський голова повідомив про першого загиблого, а за деякий час знайшли тіло ще однієї жертви.