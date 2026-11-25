Комбат Роман Ковальов з Куп’янська-Вузлового пояснив диктатору Путіну, що не так з його армією. По Харкову летіли «бандеролі», а синоптики обіцяють морози. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Про «освобождение» цього селища начальник російського Генштабу Валерій Герасимов рапортував ще наприкінці січня цього року. Комбат Ковальов згадав про Путіна у зв’язку з публікацією Кремлем інтерв’ю диктатора сербському режисеру Емиру Кустуриці. Епізоди розмови увійшли до фільму, який Кустуриця зняв про російського патріарха Кирила. Серед іншого Путін закликав українців переходити на сторону Росії, назвавши цю сторону спільною та правильною. Український комбат у відповідь запевнив, що свою сторону уже обрав, і пояснив, чому ніхто не хоче служити в брехливій російській армії. Ковальов запропонував диктатору вгадати, що робить його військо довкола «освобожденного» Куп’янська-Вузлового. За словами Ковальова, за десять місяців, що минули, тисячі російських солдатів загинули заради «безглуздих прапоровтиків», щоб зробити генеральську брехню правдою. «А я, як бачите, все ще тут», – відзначив комбат.

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Бандеролями та реактивними безпілотниками били росіяни по Харкову протягом дня. Міський голова Ігор Терехов написав про «приліт» в Індустріальному районі та два – в Слобідському. Відомо про одного постраждалого. Після другого влучання «бандеролі» в окремих районах міста почалися перебої зі світлом. У мерії попередили про затримки в русі наземного електротранспорту. Метро працювало без збоїв.

Ордени для керівників громад і військових адміністрацій Харківщини. Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди під час підсумкового засідання Конгресу місцевих і регіональних влад. Серед нагороджених – міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, начальник ХОВА Олег Синєгубов, керівники двох райадміністрацій Харківщини – Сергій Лободенко з Чугуївщини та Андрій Канашевич з Куп’янщини. А також – Близнюківський селищний голова Геннадій Король.

Морози йдуть на Харківщину

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей прогнозує мінусові температури вдень, уже починаючи з п’ятниці, 27 листопада. Нічні температури на вихідних сягнуть 10-11 зі знаком «мінус». В коментарі «Об’єктиву» завідувачка сектору метеопрогнозів Ксенія Калюжна пояснила, що на Харківщину суне холодний антициклон зі Скандинавії. Холодніше ставатиме з кожним днем, а от значних опадів очікувати не варто. Прогноз метеорологів на майбутню зиму читайте тут:

У місті почали висаджувати ялинки. Живі новорічні дерева з’являться в різних районах. Надалі їх прикрасять, обіцяють комунальники. Перша 5-метрова ялинка вже приживається у сквері Сафарова в Новобаварському районі.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 25 листопада:

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