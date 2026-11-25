Комбат Роман Ковалёв из Купянска-Узлового объяснил диктатору Путину, что не так с его армией. По Харькову летели «бандероли», а синоптики обещают морозы. «Объектив» напоминает главные новости дня.

Об «освобождении» этого посёлка начальник российского Генштаба Валерий Герасимов рапортовал ещё в конце января этого года. Комбат Ковалёв вспомнил о Путине в связи с публикацией Кремлём интервью диктатора сербскому режиссёру Эмиру Кустурице. Эпизоды беседы вошли в фильм, который Кустурица снял о российском патриархе Кирилле. Среди прочего Путин призвал украинцев переходить на сторону России, назвав эту сторону общей и правильной. Украинский комбат в ответ заверил, что свою сторону уже выбрал, и объяснил, почему никто не хочет служить в лживой российской армии. Ковалёв предложил диктатору угадать, что делает его войско вокруг «освобождённого» Купянска-Узлового. По словам Ковалёва, за прошедшие десять месяцев тысячи российских солдат погибли ради «бессмысленных флаговтыков», чтобы сделать генеральскую ложь правдой. «А я, как видите, всё ещё здесь», – отметил комбат.

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«Бандеролями» и реактивными беспилотниками били россияне по Харькову в течение дня. Городской голова Игорь Терехов написал о «прилёте» в Индустриальном районе и двух – в Слободском. Известно об одном пострадавшем. После второго попадания «бандероли» в отдельных районах города начались перебои со светом. В мэрии предупредили о задержках в движении наземного электротранспорта. Метро работало без сбоев.

Ордена для руководителей громад и военных администраций Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды во время итогового заседания Конгресса местных и региональных властей. Среди награждённых – городской голова Чугуева Галина Минаева, начальник ХОВА Олег Синегубов, руководители двух райадминистраций Харьковской области – Сергей Лободенко из Чугуевского района и Андрей Канашевич из Купянского. А также – Близнюковский поселковый голова Геннадий Король.

Морозы идут в Харьковскую область

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей прогнозирует минусовые температуры днём уже начиная с пятницы, 27 ноября. Ночные температуры на выходных достигнут 10–11 со знаком «минус». В комментарии «Объективу» заведующая сектором метеопрогнозов Ксения Калюжная пояснила, что на Харьковскую область надвигается холодный антициклон из Скандинавии. Холоднее будет становиться с каждым днём, а вот значительных осадков ожидать не стоит. Прогноз метеорологов на предстоящую зиму читайте здесь:

В городе начали высаживать ёлки. Живые новогодние деревья появятся в разных районах. В дальнейшем их украсят, обещают коммунальщики. Первая 5-метровая ёлка уже приживается в сквере Сафарова в Новобаварском районе.

МГ «Объектив» также сообщала 25 ноября:

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