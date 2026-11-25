Відбулося підсумкове цьогорічне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Що обговорювали, поділився начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обговорили головні завдання на найближчий період: забезпечення фінансової стійкості України, захист людей і критичної інфраструктури.

«Один із ключових напрямів – робота з європейськими партнерами над залученням необхідного фінансування для України на наступний рік. Загальна потреба становить щонайменше 115 млрд євро.Також обговорили європейську інтеграцію України та розвиток конструктивних відносин із сусідніми державами як важливу складову нашої спільної європейської перспективи. Забезпечуємо готовність максимально оперативно реагувати на наслідки російських атак. Завдяки підтримці держави сформовано необхідні запаси обладнання, маємо пакети допомоги від міжнародних партнерів. Координуємо роботу з Урядом, громадами та профільними підприємствами», – повідомив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

У межах конгресу президент вручив державні нагороди головам громад і керівникам військових адміністрацій Харківщини.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили Близнюківського селищного голову Лозівського району Геннадія Короля, Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – начальника Чугуївської РВА Сергія Лободенка і начальника Куп’янської РВА Андрія Канашевича, Орденом княгині Ольги І ступеня – начальницю Чугуївської МВА Галину Мінаєву.

Також відзнаку отримав і Синєгубов. У ХОВА розповіли, що Зеленський вручив йому орден Богдана Хмельницького II ступеня.