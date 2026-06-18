Газовики, які опинилися під обстрілами РФ, отримали ордени «За мужність»
У Харківській міській філії “Газмережі” розповіли, що двоє їхніх співробітників отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня від Президента України за сумлінну працю, особисту мужність та відданість справі при відновленні енергетичної інфраструктури в умовах військового стану.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль вручив нагороди Сергію Карбазіну та Віталію Бугаю.
Сергій Карбазін – водій, який, попри тяжкі поранення, кілька операцій та тяжку реабілітацію, повернувся до роботи.
Також нагороду отримав слюсар Віталій Бугай.
“Він один з тих, хто виконував надскладні завдання з відновлення газових мереж поблизу кордону. Іноді йому доводилося працювати лише за кілометр до лінії фронту. На одному із завдань російські дрони завдали чисельні удари по транспорту газовиків. Віталій із колегами виходили з під обстрілів пішки“, – додали газовики.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 09:16;