У Харкові близько 12:45 25 листопада чули вибух. Моніторингові канали інформували про політ російської “бандеролі”. Далі інформацію підтвердив мер Ігор Терехов.

“Бандероль”, за даними моніторів, спочатку летіла в бік Чугуєва, але потім змінила вектор – і рухалася з боку Рогані в напрямку до Одеської.

“Приліт” у Слобідському районі підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Наслідки уточнюють. Тим часом мешканці Харкова в соцмережах повідомляють про перебої з електрикою – в тих районах, де не мало бути планових відключень.

Зазначимо, це вже другий удар “бандеролі” в Харкові 25 листопада. Перший також припав по Слобідському району.