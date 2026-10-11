Вечерние обстрелы пригорода: ракеты упали возле магазина, есть погибшие

Около 19:45 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетном ударе вблизи магазина в пригороде Харькова.

Дополнено в 20:27. Трое людей погибли в результате российского удара, передает начальник ХОВА.

«К этой минуте количество пострадавших достигло 9 человек, среди которых двое детей», – добавил Синегубов.

На месте горят также пять авто.

19:54. «По предварительной информации, попадание вблизи продовольственного магазина», – уточнил Синегубов.

Пострадали шесть человек, среди них – ребенок. Всем им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Все экстренные службы работают в усиленном режиме», – добавил начальник ХОВА.

Напомним, несколько взрывов прозвучало вечером 11 октября в пригороде Харькова. Мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о ракетах, которые летели в сторону Песочина.