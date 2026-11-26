Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ранкових та денних ударів по Харкову 26 листопада.

Доповнено о 14:32. До 8 зросла кількість постраждалих від атаки ворога на Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Чотирьох людей госпіталізували. Поранень зазнали троє жінок – 53, 69 і 74 років, двоє 75-річних чоловіків і 51-річний чоловік. Також отримали гостру реакцію на стрес 18-річна дівчина і 61-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено о 14:26. Фото наслідків удару по «Локомотиву» в Харкові опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він підкреслив: цей комплекс багато років був тренувальною базою для багатьох видатних українських спортсменів, які представляли Харківщину та Україну на міжнародному рівні.

“Внаслідок ворожого удару пошкоджено фасади. За попередньою оцінкою, конструктивні елементи самої будівлі не зазнали пошкоджень”, – уточнив начальник ХОВА.

13:57. Він зазначив, що в результаті влучання БпЛА у 16-поверхівку загинуло подружжя, ще одна жінка загинула через “приліт” у приватний будинок. Щонайменше семеро людей постраждали.

Один із пошкоджених об’єктів – спортивний комплекс «Локомотив». Через влучання дуже постраждав фасад будівлі, ймовірно, його доведеться повністю замінити, розповів начальник ХОВА.

“Для нас це не чужа будівля, хоча і власність “Укрзалізниці”, однак ми опікувалися цим спорткомплексом. Більше того, у нас йдуть перемовини з профільним міністерством щодо передачі цього спорткомплексу до спільної власності громад та територій Харківської області, до Харківської обласної ради. Зараз основне заняття – це консервація, для того, щоб спорткомплекс далі функціонував, хоча б в такому обмеженому вигляді, і не руйнувався далі”, – зазначив Синєгубов.

Наразі на місці працюють працівники ДСНС, щоб ліквідувати всі наслідки та усунути аварійність. Плани щодо відновлення будуть розробляти вже після війни, уточнив начальник ХОВА.

Він також додав, що СОУ ліквідували кілька реактивних “шахедів”. Однак загроза повторних ударів наразі зберігається. Тож просить жителів за можливістю перебувати в укриттях.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали 26 листопада близько 05:15. Мер Ігор Терехов поінформував: російський дрон вдарив багатоповерхівкою в Новобаварському районі. Після чого «приліт» зафіксували також у Холодногірському. У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили : у Новобаварському районі “прилетіло” по 16-поверховому будинку. На 15-му поверсі розпочалася пожежа. Під час його ліквідації рятувальники знайшли тіла двох людей. В облпрокуратурі додали : у Холодногірському районі через обстріл пошкоджено АЗС, будівлю спортивного комплексу.

Також вибухи у Харкові почали лунати близько 11:20. У Київському районі під атакою опинився виш, у приватному будинку почалася пожежа, загинула жінка. У Салтівському районі через удар спалахнув будинок. Також Слобідський район атакувала “бандероль”.