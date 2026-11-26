26 листопада в Харкові відбулися перші громадські слухання за час повномасштабного вторгнення РФ, присвячені проєкту бюджету міста на наступний рік.

Доповідь про основні показники проєкту бюджету зробила заступниця Харківського міського голови – директорка Департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешева. Зокрема, вона повідомила, скільки із понад 22 млрд грн бюджету піде на відновлення житла, розвиток ЖКГ та будівництво освітніх укриттів.

“Обсяг фінансування заходів, щодо створення автономної системи теплопостачання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, передбачається на рівні 1,6 млрд грн. Ці кошти плануються на будівництво, реконструкцію та ремонт теплових мереж і тепломагістралей, об’єктів водопостачання та водовідведення, придбання когенераційних установок і блочно-модульних котелень. Видатки на відновлення та ремонт житлового фонду складуть 1,1 млрд грн. Цим коштом планується профінансувати аварійно-відновлювальні роботи у зруйнованих житлових будинках, а також капітальний і поточний ремонт пошкодженого житла. На облаштування захисних споруд закладів освіти планується 609,9 млрд грн. Цим коштом передбачається будівництво захисних споруд цивільного захисту на території шести харківських ліцеїв та на території закладу дошкільної освіти”, – перелічила Таукешева.

Також у Харкові планують реконструювати та ремонтувати дороги – на це передбачили 200 млн грн. Є в проєкті бюджету і 30 млн грн на реконструкцію Лопанської набережної, а також 100 млн — на продовження будівництва та реконструкції об’єктів Харківського зоопарку. Як планують витрачати ці кошти та навіщо це зараз потрібно, пояснив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зазначимо, що левова частка видатків бюджету йде на зарплату бюджетникам – йдеться про 42,5% усіх видатків.